La Città di Parigi multata per sessismo: ha assunto troppe donne e discriminato gli uomini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Città di Parigi è stata multata dallo Stato per non aver rispettato la parità di genere, ma non nel senso in cui si piuò credere: la colpa infatti è stata quella di aver assunto troppe donne, a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ladiè statadallo Stato per non aver rispettato la parità di genere, ma non nel senso in cui si piuò credere: la colpa infatti è stata quella di aver, a ...

marcocappato : A 5 anni dagli accordi di Parigi, attiviamoci per fermare il riscaldamento globale! Per chiedere all'Europa di spo… - giuls_darc : La città di #Parigi condannata ad una multa di 90.000 euro per aver nominato TROPPE #donne come direttrici. Ripeto… - etventadv : RT @vaielettrico: Quale città in Europa vanta la più grande flotta di bus elettrici? Mosca. Stupiti? L’altro giorno ha messo in strada il s… - Fusillide : RT @VaniaDelli: Allora la città, mi sembrò bellissima, la chiamavano la Parigi dell'Est, con i suoi viali, i palazzi imponenti, le alture d… - Annalis80790333 : RT @Anders967: Nel ‘700 #Parigi, come #Napoli dall’ ‘800, fu per lo più presentata al lettore di romanzi quale immagine - reale, certo, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Parigi Michel Bussi: «Se con la pandemia abbiamo saputo restar chiusi in casa, sapremo fare rinunce per il pianeta» Corriere della Sera