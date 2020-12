Inter-Napoli | Insigne espulso L’arbitro Massa | “Mi prendi per scemo?”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 73? diha rappresentato una vera e propria svolta del big match della dodicesima giornata della Serie A 2020/2021. Un rigore in favore dell’e un rosso ahanno condizionato lo svolgimento dello scontro, tra le mani dei partenopei sino a quel frangente.hasenza esitazioni il fantasista italiano, riferendosi a lui con la seguente espressione: “Miper?“. L’accusa del direttore di gara si riferirebbe a presunte ingiurie riferite dastesso, corrispondenti a: “Fai il fenomeno, vai a f******o“. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Napoli

MILANO - Vittoria di misura dell'Inter sul Napoli (che chiude in 10 per il rosso a Insigne): decide la rete messa a segno da Lukaku su calcio di rigore. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, ...L‘Inter batte il Napoli nel big match della dodicesima giornata di Serie A e si porta ad un solo punto dal Milan capolista, bloccato a Marassi dal Genoa. La squadra di Conte piega per 1-0 gli uomini ...