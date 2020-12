Filippo Nardi choc su Maria Teresa Ruta: "É borderline". Rischio squalifica?/ Bufera sul GF Vip, il web... (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo Nardi rischia squalifica per frase choc su Maria Teresa Ruta: "Secondo me è borderline". Scoppia la polemica: il popolo del web si scaglia contro il Grande Fratello Vip. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020)rischiaper frasesu: "Secondo me è". Scoppia la polemica: il popolo del web si scaglia contro il Grande Fratello Vip.

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #FilippoNardi choc: “Quanto mi pagate se teabaggo #MariaTeresaRuta?”. Il web (e #GabrieleParpiglia) inv… - Digo50702880 : @hebi278 @zorziland Ma sul serio? Filippo dice 'quando ti appoggiano le palle in fronte',Giulia ride sguaiata ma a… - freehugsforpaul : RT @MSB15536652: ?? THREAD SULLE FRASI IMBARAZZANTI DI FILIPPO NARDI ?? #GFVIP #rosmello @EliaAntonella - wassuptrolls : RT @AlessiofFratini: Tommaso fa una nomination sbagliata: -insulti omofobi -minacce di morte -over party (e sarebbe la meno) Tutto per una… -