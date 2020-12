Effetto pandemia sugli incidenti stradali: in forte calo sinistri e vittime (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - L'Effetto pandemia e i provvedimenti di lockdown si fanno sentire anche nel bilancio degli incidenti stradali avvenuti nel 2020. Secondo una rilevazione dell'Istat in collaborazione con l'Aci, nel periodo gennaio-settembre 2020 si registra una forte riduzione del numero di incidenti stradali con lesioni a persone, 90.821 sinistri pari a -29,5%. Riduzione anche del numero dei feriti che si attestano a 123.061, -32,0%, e del totale delle vittime entro il trentesimo giorno, che sono state 1.788, con una riduzione -26,3%. Se si va a vedere il periodo della prima ondata della pandemia da Covid-19 le riduzioni sono ancora più accentuate: tra gennaio e giugno 2020 c'è un calo del 34% per le ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - L'e i provvedimenti di lockdown si fanno sentire anche nel bilancio degliavvenuti nel 2020. Secondo una rilevazione dell'Istat in collaborazione con l'Aci, nel periodo gennaio-settembre 2020 si registra unariduzione del numero dicon lesioni a persone, 90.821pari a -29,5%. Riduzione anche del numero dei feriti che si attestano a 123.061, -32,0%, e del totale delleentro il trentesimo giorno, che sono state 1.788, con una riduzione -26,3%. Se si va a vedere il periodo della prima ondata dellada Covid-19 le riduzioni sono ancora più accentuate: tra gennaio e giugno 2020 c'è undel 34% per le ...

Effetto pandemia sugli incidenti stradali: in forte calo sinistri e vittime

Secondo Istat e Aci, nei primi nove mesi dell’anno c'è stato un calo pari, rispettivamente, a -29 e -26,3 per cento. La metà degli incidenti è avvenuta in autostrada ...

