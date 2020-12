Covid, Oms: “In Europa rischio nuova ondata ad inizio gennaio” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il rischio di una possibile terza ondata è concreto. Il governo italiano sta lavorando proprio per scongiurare l’eventualità di una nuova impennata di contagi. Il pericolo è dietro l’angolo, avverte l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), nel corso del suo consueto report: “Nelle prime settimane del 2021 c’è un alto rischio di un’ulteriore recrudescenza”. Poi invita i cittadini europei a “lavorare insieme se vogliamo riuscire a prevenire l’ennesima recrudescenza di casi in Europa. Nonostante alcuni fragili progressi, la trasmissione di Covid-19 nella regione europea rimane diffusa e intensa”. L’Oms rinnova l’invito alla prudenza, anche negli ambienti lavorativi: “Le riunioni al chiuso, anche le più piccole, possono essere particolarmente rischiose per via di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ildi una possibile terzaè concreto. Il governo italiano sta lavorando proprio per scongiurare l’eventualità di unaimpennata di contagi. Il pericolo è dietro l’angolo, avverte l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), nel corso del suo consueto report: “Nelle prime settimane del 2021 c’è un altodi un’ulteriore recrudescenza”. Poi invita i cittadini europei a “lavorare insieme se vogliamo riuscire a prevenire l’ennesima recrudescenza di casi in. Nonostante alcuni fragili progressi, la trasmissione di-19 nella regione europea rimane diffusa e intensa”. L’Oms rinnova l’invito alla prudenza, anche negli ambienti lavorativi: “Le riunioni al chiuso, anche le più piccole, possono essere particolarmentese per via di ...

MediasetTgcom24 : Covid, Oms: mantenere le mascherine anche in casa con i familiari a Natale #mascherine - TgLa7 : Un team dell'Oms andrà a Wuhan a gennaio per indagare come il Covid-19 sia passato dagli animali agli esseri umani.… - Corriere : Il Guardian: «Ranieri Guerra minacciò un ricercatore per far sparire il rapporto sul pi... - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oms: mantenere le mascherine anche in casa con i familiari a Natale #mascherine - alcinx : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #Oms: 'Alto rischio di una nuova ondata in #Europa nel 2021'. Emergenza in #sassonia: 'si deve scegliere a chi da… -