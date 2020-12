Coronavirus, Salvini porta in Senato la teoria del complotto: «Tutto è cominciato in un laboratorio cinese» – Il video (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Uno studio pubblicato su Nature Medicine a marzo del 2020 aveva già chiarito che «confrontando i dati genetici ad oggi disponibili, possiamo risolutamente determinare che il Sars-CoV-2 si è originato attraverso processi naturali». Ma per Matteo Salvini, Senatore della Repubblica e leader della Lega, le cose sarebbero andate diversamente: «Ce lo diciamo sottovoce in un’Aula istituzionale? Tutto è cominciato in un laboratorio cinese, finanziato da alcune multinazionali senza alcun tipo di controllo». Salvini punta il dito anche contro l’Oms, che «è stata assente o complice». E “minaccia” possibili ritorsioni: «Adesso la Cina sta vaccinando mezzo mondo, dal Brasile al continente africano. Ma verrà il momento in cui quest’Aula, spero unitariamente, chiederà un risarcimento ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Uno studio pubblicato su Nature Medicine a marzo del 2020 aveva già chiarito che «confrontando i dati genetici ad oggi disponibili, possiamo risolutamente determinare che il Sars-CoV-2 si è originato attraverso processi naturali». Ma per Matteore della Repubblica e leader della Lega, le cose sarebbero andate diversamente: «Ce lo diciamo sottovoce in un’Aula istituzionale?in un, finanziato da alcune multinazionali senza alcun tipo di controllo».punta il dito anche contro l’Oms, che «è stata assente o complice». E “minaccia” possibili ritorsioni: «Adesso la Cina sta vaccinando mezzo mondo, dal Brasile al continente africano. Ma verrà il momento in cui quest’Aula, spero unitariamente, chiederà un risarcimento ...

