WRC 2021 | Cancellato il Rally Svezia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il WRC ha annunciato che ildiprevisto a febbraio non verrà disputato, diventando il primo evento del calendariodella massima serie ad esserea causa del COVID-19. Quella delè stata una delle tre tappe, insieme a quelle di Monte Carlo e Messico, ad essere disputate prima che i vari governi attuassero le misure restrittive per limitare i contagi. Dopo la scontata decisione della disputa deldi Monte Carlo a porte chiuse giunta ieri, ecco un’altra pessima notizia per la prossima stagione. WRC, pumento dei casi inA poco più di un mese dall’inizio della stagione WRCa Monte Carlo, le autorità svedesi hanno comunicato la loro incapacità di ospitare ...