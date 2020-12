Roma | due agenti vengono investiti mentre attraversano sulle strisce | trasportati all’Umberto I

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 dicembre 2020) Duedella Polizia Locale dei Parioli sono stati. Glihanno rispettivamente 58 e 44 anni. Il fatto Il fatto è accaduto poco dopo le ore 17:00 di oggi, 15 dicembre, quando una donna alla guida di una Smart ha investito i due pedoni. Scesa dall’auto, ha soccorso i due caschi bianchi che hanno riportato diverse lesioni: entrambi sono statial Policlinico Umberto I in codice arancione. I rilievi del caso sono stati affidati al personale dei carabinieri. Un tratto di Corso Trieste all’altezza di via Chiana è stato chiuso al traffico per gli accertamenti del caso. Donatella Scafati, dirigente del Gruppo Parioli, é giunta sul posto per accertarsi in prima persona delle condizioni dei due. su Il Corriere della Città.