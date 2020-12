Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso «scioccata» per un ragazzo collegato in diretta | «Devi mettere la mascherina» Video

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 dicembre 2020)si arrabbia a5? Se così non è poco ci manca. Sembra infatti che, nella puntata di oggi, martedì 15 dicembre 2020, la conduttrice di Canale 5 abbia sbottato per unda Milano. Il motivo? Nonostante la situazione sanitaria in cui versa il Paese, il giovane, in collegamento a5 insieme ad altri ragazzi, si sarebbe mostrato intv senza. Un gesto che avrebbe fatto arrabbiare non poco, che infatti ha subito riportato all’ordine, e con queste frasi dal tono, almeno all’apparenza, decisamente imperativo: «la»; «Sono»; «Ancora non ...