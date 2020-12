Pallamano | Europei femminili 2020 | le semifinali saranno Norvegia-Danimarca e Croazia-Francia

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020) Si è chiusa quest’oggi la seconda fase deglidifemminile, quella del Main Round, che ha decretato le ammesse alle, iniziando dalla, unica a punteggio pieno, che si è imposta anche sull’Ungheria per 32-21. Le scandinave hanno dunque superato il turno insieme alla, giustiziera 23-20 della Germania, con l’Olanda che si giocherà invece il quinto posto, a seguito del 35-24 inflitto alla Romania. Passando al gruppo I, le 6 reti di Estelle Nze Minko hanno permesso alladi aver ragione della Svezia per 31-25, con lapadrona di casa che è riuscita nell’impresa di qualificarsi, sconfiggendo la Russia nello scontro diretto per 30-23, nonostante nel 9 reti di Daria Dmitrieva. A chiudere il ...