Manovra, Centrodestra: “Stop lavori, governo non dà risposte” (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Il centrodestra chiede di sospendere i lavori della manovra in commissione Bilancio. “Si sta perdendo tempo, gli emendamenti vengono tutti accantonati e il governo non dà risposte”. E’ la richiesta dell’opposizione nel corso della seduta a Montecitorio. Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Il centrodestra chiede di sospendere i lavori della manovra in commissione Bilancio. “Si sta perdendo tempo, gli emendamenti vengono tutti accantonati e il governo non dà risposte”. E’ la richiesta dell’opposizione nel corso della seduta a Montecitorio.

ecodaipalazzi : Prove di compatezza in Senato, il #centrodestra in conferenza stampa in vista della Manovra in Parlamento… - Siron52129476 : RT @GiorgiaMeloni: ?? Dal Senato della Repubblica per presentare gli emendamenti unitari del centrodestra alla Manovra finanziaria 2021. La… - TwittGiorgio : RT @GiorgiaMeloni: ?? Dal Senato della Repubblica per presentare gli emendamenti unitari del centrodestra alla Manovra finanziaria 2021. La… - RosadiMaggio18 : RT @Noiconsalvini: MANOVRA, #SALVINI: 'OFFRIAMO PROPOSTE DA CENTRODESTRA UNITO' - Noiconsalvini : MANOVRA, #SALVINI: 'OFFRIAMO PROPOSTE DA CENTRODESTRA UNITO' -