In arrivo il "super-coprifuoco" Perché a Natale non si uscirà

Valentina Dardari Linea dura durante le feste e fino alla Befana. Conte preoccupato per la salute mentale degli italiani Potremmo vivere un Natale in rosso, non inteso come colore tipico delle festività natalizie, ma più come chiusura totale. Tra aperto sì e aperto no, il Comitato tecnico scientifico sembra aver chiesto una zona rossa in tutta Italia per le Feste di Natale, Befana compresa. Il premier non sembra tanto dell'idea, da una parte a preoccuparlo sono le proteste a cui andrà incontro, dall'altra proprio la salute mentale della popolazione, già molto provata. Non è infatti difficile sentire persone che si dicono più stressate da questo tira e molla che dal Covid stesso. Ma ormai c'è poco tempo per decidere cosa impedire e cosa invece permettere durante le festività. Un Natale che rischia di essere rosso

