Il serialista

(Di martedì 15 dicembre 2020) La nuova stagione de “”, il format che racconta, rigorosamente senza fare spoiler, il meglio delle serie tv sbarca su TPI. In questa prima puntata l’ospite d’onore è Pierdavide Carone, cantante partito da Amici di Maria De Filippi e approdato a Sanremo prima come autore di “Per tutte le volte che”, canzone vincitrice del Festival con Valerio Scanu e poi in coppia con Lucio Dalla nel 2012. Una vita piena di musica ma non solo: Pierdavide infatti è un accanito “” e non ha mai perso un episodio di “House of Cards”. In apertura la serie tv “Altro che caffè”, una produzione francese che sta riscontrando i favori del pubblico, per poi passare a raccontare i punti forti de “La tregua” un thriller nordico molto affascinante e dall’esito imprevedibile. Entrambi sono titoli Netflix.