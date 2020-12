Gf Vip, Elisabetta Gregoraci prende le distanze da Pierpaolo: “Deve andare avanti” (Di martedì 15 dicembre 2020) Durante la serata di ieri, 14 novembre, c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip e i colpi di scena non sono mancati neanche questa volta. Elisabetta Gregoraci ha, infatti, fatto il suo ritorno in casa per un confronto con Pierpaolo Pretelli. Dopo l’accesa discussione nel corso della scorsa puntata, la showgirl ha provato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 dicembre 2020) Durante la serata di ieri, 14 novembre, c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip e i colpi di scena non sono mancati neanche questa volta.ha, infatti, fatto il suo ritorno in casa per un confronto conPretelli. Dopo l’accesa discussione nel corso della scorsa puntata, la showgirl ha provato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GrandeFratello : La Porta Rossa si chiude alle spalle di Elisabetta... che effetto farà la sua essenza sui VIP rimasti in Casa?… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ ventiseiesima puntata: faccia a faccia in Casa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che poi ric… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, ventiseiesima puntata: faccia a faccia in Casa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che poi ri… - Notiziedi_it : Gf Vip, Elisabetta Gregoraci allontana Pretelli: “Quello che abbiamo vissuto è bello ma fuori è un’altra cosa” - infoitcultura : Gf Vip, Elisabetta Gregoraci allontana Pretelli: 'Quello che abbiamo vissuto è bello ma fuori è un'altra cosa' -