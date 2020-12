GF Vip | Elisabetta Gregoraci al centro della polemica | criticata la frase rivolta alla Salemi

Leggi su dailynews24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Anche ieri sera una delle protagoniste del GF Vip è stata, entrando dentro la casa per un ultimo confronto con Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffina è però finita aldell’attenzione, anzi,per via di unaabbastanza infelicea Giulia, un’altra concorrente del reality. “È in calore” – Non si L'articolo