Cristiano Ronaldo | «A 33 inizi a pensare di essere in discesa ma io voglio continuare a giocare»

(Di martedì 15 dicembre 2020): «33 anni? Conta la testa, Federer è al top e ne ha 39». Le dichiarazioni della stella della Juventusè stato intervistato da DAZN in un’intervista doppia realizzata con il pugile Gennady Golovkin. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24 ETA’ – «A 33 annidiinma ioa calcio. La gente potrebbe: “è stato un giocatore incredibile ma adesso è lento”. Nonche questo accada. Puoi prenderti cura del tuo corpo ma non è questo il problema. Dipende dalla tua testa, dalla tua motivazione ed esperienza. Federer ad esempio ha 39 anni ed è ...

ChampionsLeague : ???? Leo Messi ?? Cristiano Ronaldo... #UCL | @FCBarcelona - FCBarcelona : Goal Juventus. Cristiano Ronaldo (pen). 0-3. - goal : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. The trophy cabinets. ?? - featreyalii : RT @ChampionsLeague: ???? Leo Messi ?? Cristiano Ronaldo... #UCL | @FCBarcelona - blck_Iris : RT @ChampionsLeague: ???? Leo Messi ?? Cristiano Ronaldo... #UCL | @FCBarcelona -

Juventus e Atalanta sarà uno dei big match della dodicesima giornata. All'Allianz Stadium Pirlo sfiderà Gasperini domani alle ore 18:30 affidandosi a Cristiano Ronaldo (per lui cinque gol nelle ultime ...La rivista France Football che quest’anno ha scelto di non assegnare il pallone d’oro, ha coinvolto 140 giornalisti che fanno parte della giuria del premio più importante del calcio continentale per d ...