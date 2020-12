Caso Cucchi, in aula il generale Tullio Del Sette: «Le verifiche sul caso non fatte con la dovuta dedizione» (Di martedì 15 dicembre 2020) All’epoca della morte di Stefano Cucchi era comandante interregionale, ma nel periodo successivo ha salito tutta la scala gerarchica fino a diventare comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dando addio all’incarico due anni fa. Ora, raccontando cosa accadde quell’anno spiega che a suo avviso gli approfondimenti sui giorni della morte di Stefano non furono fatti col necessario livello di profondità. Allo stesso tempo, però, il generale Tullio Del Sette specifica come alla procura fossero stati dati tutti i documenti relativi al trattenimento di Cucchi in caserma e che nulla fu occultato. La sua testimonianza avviene nell’ambito del processo per il depistaggio ai danni dell’inchiesta per la morte del geometra romano, avvenuta il 22 ottobre del 2009, e per la quale solo nel ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) All’epoca della morte di Stefanoera comandante interregionale, ma nel periodo successivo ha salito tutta la scala gerarchica fino a diventare comandantedell’Arma dei carabinieri, dando addio all’incarico due anni fa. Ora, raccontando cosa accadde quell’anno spiega che a suo avviso gli approfondimenti sui giorni della morte di Stefano non furono fatti col necessario livello di profondità. Allo stesso tempo, però, ilDelspecifica come alla procura fossero stati dati tutti i documenti relativi al trattenimento diin caserma e che nulla fu occultato. La sua testimonianza avviene nell’ambito del processo per il depistaggio ai danni dell’inchiesta per la morte del geometra romano, avvenuta il 22 ottobre del 2009, e per la quale solo nel ...

