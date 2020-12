Ancona Si lancia da una balconata della Viking | morto operaio di 44 anni

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 15 dicembre 2020) È precipitato da una, nave in costruzione. La tragedia è avvenuta alla Fincantieri al porto di. Un dipendente di 44dopo essere precipitato dall’ottavo ponte di una nave in costruzione all’interno del bacino. Si è trattato di volo di 20 metri, avvenuto sotto gli occhi di alcuni suoi colleghi che hanno subitoto l’allarme. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e la Croce Gialla di Falconara per soccorrere l’uomo, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. A quanto scrive la stampa locale si tratterebbe di un suicidio. L’italiano, prima del gesto estremo, avrebbe ricevuto una telefonata. Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica e i motivi che avrebbe spinto il ...