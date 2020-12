Verifica di governo, alle 16.30 Conte vede la delegazione M5s. Poi tocca al Pd: alla riunione ci sarà pure Zingaretti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Inizia la resa dei conti a Palazzo Chigi dopo che per giorni Matteo Renzi ha minacciato apertamente il governo: o ci sarà una retromarcia sulla governance del Recovery plan o sarà crisi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fissato il calendario delle convocazioni in base al peso parlamentare dei partiti che sostengono l’esecutivo: i primi a varcare la soglia del palazzo, alle 16.30, saranno i rappresentanti del Movimento 5 stelle. alle 19 toccherà alla delegazione del Pd, la cui composizione sarà “rinforzata” rispetto al solito: oltre a Dario Franceschini e ai capigruppo alle Camere Graziano Delrio e Andrea Marcucci, sono attesi il segretario Nicola Zingaretti e Andrea Orlando e Cecilia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Inizia la resa dei conti a Palazzo Chigi dopo che per giorni Matteo Renzi ha minacciato apertamente il: o ciuna retromarcia sulla governance del Recovery plan ocrisi. Il presidente del Consiglio Giuseppeha fissato il calendario delle convocazioni in base al peso parlamentare dei partiti che sostengono l’esecutivo: i primi a varcare la soglia del palazzo,16.30, saranno i rappresentanti del Movimento 5 stelle.19 toccheràdel Pd, la cui composizione“rinforzata” rispetto al solito: oltre a Dario Franceschini e ai capigruppoCamere Graziano Delrio e Andrea Marcucci, sono attesi il segretario Nicolae Andrea Orlando e Cecilia ...

