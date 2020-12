Sapete chi è Santiago Lara? Il figlio non riconosciuto da Maradona

(Di lunedì 14 dicembre 2020), il presuntodi, è ospite a Live – Non è la d’Urso e dice tutta la sua verità. Ha chiesto il test del DNA Diego Armandonon smette di far parlare di sé nemmeno dopo la sua morte, anzi forse i riflettori su di lui si sono accesi ancor più L'articolo proviene da YesLife.it.

NicolaPorro : Sul #Mes sapete come la penso. Ma apprezzo la coerenza e la fermezza del leghista @borghi_claudio. Soprattutto se l… - reginafiordelis : @LucillaMasini Gli stessi che gridavano ALLA LIBERTÀ SANITARIA,cioè di morire, altra senso a questa frase del cav… - dariamorgendof : Quindi io ve lo dico, NON VI PROFESSATE CITTADINI DEL CUORE CHE RISPETTANO GLI ALTRI PERCHÉ, SAPETE SOLO GIUDICARE… - leottaantonio : @pdnetwork @F_Boccia Vi risulta complicatissimo da capire, comprensibile, rivolgetevi ad una task force di esperti.… - MyItaly3 : Bene, nessun avvocato su Twitter disposto a presentare denuncia? Contro chi lo sapete! -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete chi

Yeslife

Come se mancasse l’accelerata che permette di superare chi hai di fronte". Un problema mentale ... il gioco è puro ed è tutto. Noi veterane lo sappiamo, le giovani devono impararlo. This is sport ho ...Il presidente mercoledì affronterà il Cda più difficile: 7 su 13 contro di lui: «La nostra struttura è nata in Friuli, ha un secolo di vita ed è in salute: la fusione un salto nel buio» ...