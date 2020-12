Pugilato | le convocate dell’Italia per un raduno ad Assisi dal 16 al 19 dicembre

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’anno olimpico è ormai alle porte. Ci avviciniamo al 2021, stagione che porterà ad agosto verso i Giochi di Tokyo. Prima però in tanti devono ancora agguantare la qualificazione a Cinque Cerchi, tra questi anche le azzurre del. Proprio per preparare al meglio i prossimi appuntamenti la Fip ha organizzato un Training Camp in programma ad, presso il Centro Nazionale, dal 16 al 19. Queste le atlete: Nr. Peso Pugile Comitato A.S.D. – G.S. – C.S. ELITE 1 51 SAVCHUK Olena AB SAULI BOXE 2 51 LA PIANA Martina LZ G.S. FIAMME ORO 3 51 SORRENTINO Giordana CP C.S. CARABINIERI 3 57 VOGLINO Bianca LZ BOXING ARCESI TEAM 4 57 TESTA Irma LZ G.S. FIAMME ORO 5 57 MESIANO Alessia LZ G.S. FIAMME ORO 6 69 CANFORA Assunta LZ G.S. FIAMME ...