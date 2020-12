PlayStation | Xbox e Nintendo insieme per consentire agli utenti un ' gioco più sicuro'

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Oltre alle differenze nella tecnologia di rete, c'è sempre stata una cosa che ci ha impedito di avere un vero crossplay su tutte e tre le principali piattaforme diper console: la responsabilità legale. Se un giocatoreminaccia un giocatore Sony online, non c'è molto che Sony possa fare per fermarlo. Almeno non adesso. Ma questo potrebbe cambiare:hanno concordato una nuova serie di regole che renderanno ilpiùper tutti e che un giorno potrebbe portare a un vero crossplay. "Tutti i giocatori meritano di vivere fantastiche esperienze di social gaming in contesti in cui il rispetto e la sicurezza sono reciproci", ha scritto il vicepresidente diDave McCarthy in un messaggio che annuncia la ...