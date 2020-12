Ligabue: “Se mi è mai capitato di perdermi? Nel ’99 volevo lasciare e sono ancora qui…” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ligabue, nuovo album e nuove confessioni private per il rocker emiliano. “Se mi è mai capitato di perdermi? Sì, mi è capitato, facendo questo mestiere. E’ meraviglioso, e io sono grato totalmente per quello che ho vissuto. Ma sono stati anni talmente intensi che a volte mi sono perso. Al punto che nel ’99, dopo “Buon Compleanno Elvis” e “Radiofreccia”, avevo meditato di smettere. Poi, fortunatamente, c’è sempre stata una vocina che mi diceva ‘ma poi come fai’, e quindi eccomi qua”. Ligabue si racconta. L’occasione è l’uscita del disco di inediti “7” e la raccolta “77+7”, nuova tappa discografica (pubblicata e distribuita da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del Liga. Liguabue racconta il nuovo disco “7” Sette tracce – il numero ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020), nuovo album e nuove confessioni private per il rocker emiliano. “Se mi è maidi? Sì, mi è, facendo questo mestiere. E’ meraviglioso, e iograto totalmente per quello che ho vissuto. Mastati anni talmente intensi che a volte miperso. Al punto che nel ’99, dopo “Buon Compleanno Elvis” e “Radiofreccia”, avevo meditato di smettere. Poi, fortunatamente, c’è sempre stata una vocina che mi diceva ‘ma poi come fai’, e quindi eccomi qua”.si racconta. L’occasione è l’uscita del disco di inediti “7” e la raccolta “77+7”, nuova tappa discografica (pubblicata e distribuita da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del Liga. Liguabue racconta il nuovo disco “7” Sette tracce – il numero ...

