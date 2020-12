Il concerto di Natale di Sorrisi con Ermal Meta, Gabbani, Gigi D’Alessio e molti altri (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il concerto di Natale di Sorrisi e Canzoni sarà l’occasione per riascoltare dal vivo alcuni degli artisti italiani più apprezzati del momento. Stiamo parlando di Ermal Meta, Francesco Gabbani ma anche di Arisa e Annalisa, che mercoledì 16 dicembre si esibiranno sul palco virtuale del settimanale. Il concerto di Natale di Sorrisi e Canzoni inizierà alle ore 19.00 e si svolgerà interamente sui canali social del magazine con la denominazione Un Sorriso Per Natale. Sarà l’occasione, infatti, per scambiarsi gli auguri di un sereno Natale e per riascoltare i propri artisti preferiti dal vivo in una delle poche occasioni che il 2020 offre in termini di eventi musicali, seppur non in presenza. Tutti gli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ildidie Canzoni sarà l’occasione per riascoltare dal vivo alcuni degli artisti italiani più apprezzati del momento. Stiamo parlando di, Francescoma anche di Arisa e Annalisa, che mercoledì 16 dicembre si esibiranno sul palco virtuale del settimanale. Ildidie Canzoni inizierà alle ore 19.00 e si svolgerà interamente sui canali social del magazine con la denominazione Un Sorriso Per. Sarà l’occasione, infatti, per scambiarsi gli auguri di un serenoe per riascoltare i propri artisti preferiti dal vivo in una delle poche occasioni che il 2020 offre in termini di eventi musicali, seppur non in presenza. Tutti gli ...

repubblica : Usa, uomo armato ucciso dalla polizia al concerto di Natale nella cattedrale di New York - teatrolafenice : ?? Il Concerto di Natale di quest'anno live qui - frankgabbani : Posso finalmente dirvi che... sarò al Concerto di Natale di Ferrara! Ovviamente l'evento sarà in streaming, e ovvia… - Dadan18340073 : RT @FonteUfficiale: Suggestiva esibizione di Andrea Bocelli durante il concerto di Natale 'Believe in Christmas' - Peppe803 : RT @FonteUfficiale: Suggestiva esibizione di Andrea Bocelli durante il concerto di Natale 'Believe in Christmas' -