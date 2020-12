Coronavirus, ultime notizie. Cts a governo: misure più rigide per vacanze Natale. DIRETTA (Di lunedì 14 dicembre 2020) La necessità di una nuova stretta – hanno spiegato i tecnici - è legata all'impossibilità di effettuare un controllo capillare del territorio e ai dati considerati ancora "preoccupanti", con un'incidenza dei nuovi casi ancora troppo alta. Si valuta di consentire ai residenti dei Comuni sotto i 5.000 abitanti di spostarsi entro i 30 chilometri. La Germania vara il lockdown di Natale a partire da mercoledì Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 dicembre 2020) La necessità di una nuova stretta – hanno spiegato i tecnici - è legata all'impossibilità di effettuare un controllo capillare del territorio e ai dati considerati ancora "preoccupanti", con un'incidenza dei nuovi casi ancora troppo alta. Si valuta di consentire ai residenti dei Comuni sotto i 5.000 abitanti di spostarsi entro i 30 chilometri. La Germania vara il lockdown dia partire da mercoledì

fanpage : Ultim'ora Convocata una riunione dopo gli assembramenti di oggi - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 14.12. Attualmente, si contano 384'557 casi confermati in laboratorio, 10'726 i… - fanpage : Sempre più vicina l'ipotesi della zona rossa o arancione in tutta Italia. Le ultime notizie - toscananotizie : #Coronavirus, i dati in #Toscana #14dicembre (Ultime 24 ore) 445 nuovi casi (età media 47 anni) 42 i decessi 7.1… - Rosanna63665558 : Qualcosa si muove 'Coronavirus, a Natale e Capodanno ipotesi Italia zona rossa o arancione. Lockdown in Germania e… -