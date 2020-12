**Coronavirus: Pd Senato deposita mozione su spostamento tra comuni in festività** (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il Pd Senato con le Autonomie ha depositato una mozione per consentire lo spostamenti tra piccoli comuni nei 'superfestivi'. La mozione, si legge nel testo, impegna il Governo "ad adottare tempestivamente le iniziative necessarie, di natura normativa o interpretativa, al fine di consentire la possibilità per gli affetti più stretti di ricongiungersi nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, prevedendo la possibilità di spostamento tra comuni al fine di evitare che le norme previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 siano foriere di disparità di trattamento tra coloro che sono residenti in comuni grandi e coloro che sono residenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il Pdcon le Autonomie hato unaper consentire lo spostamenti tra piccolinei 'superfestivi'. La, si legge nel testo, impegna il Governo "ad adottare tempestivamente le iniziative necessarie, di natura normativa o interpretativa, al fine di consentire la possibilità per gli affetti più stretti di ricongiungersi nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, prevedendo la possibilità ditraal fine di evitare che le norme previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 siano foriere di disparità di trattamento tra coloro che sono residenti ingrandi e coloro che sono residenti ...

