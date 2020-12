Azzolina: “Con la legge di bilancio in arrivo 3,7 miliardi per la scuola. Ecco cosa si prevede per i docenti” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lucia Azzolina punta sulla legge di bilancio per rilanciare la scuola. Lo ribadisce tramite un post su Facebook in cui ricorda le misure prevista per la scuola in vista della prossima approvazione della Manovra. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) Luciapunta sulladiper rilanciare la. Lo ribadisce tramite un post su Facebook in cui ricorda le misure prevista per lain vista della prossima approvazione della Manovra. L'articolo .

wireditalia : La ministra Lucia Azzolina ha contestato la nostra inchiesta sui contagi da Sars-Cov-2 nelle scuole durante la punt… - ferrazza : La ministra Azzolina ha gentilmente definito l’inchiesta di @wireditalia una “cantonata”. Ecco la nostra risposta… - Maryro71 : @Capezzone @LaVeritaWeb È solo una farsa, fanno tanto rumore per distrarre la massa dal precipizio verso cui ci sta… - brevemen : RT @manfredi_min: L’inclusione passa anche dalla formazione. Ne parlerò a Palazzo Chigi con il Presidente Conte e la Ministra Azzolina e la… - orizzontescuola : Azzolina: “Con la legge di bilancio in arrivo 3,7 miliardi per la scuola. Ecco il piano per i docenti” -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina “Con M5S: Azzolina, 'trattare civilmente anche donne che fanno politica' Affaritaliani.it