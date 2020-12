AS Roma e SS Lazio sostengono il World Food Programme

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020)– Lae lasosterranno il, l’agenzia mondiale impegnata nella lotta allo spreco alimentare, insignita quest’anno del Premio Nobel per la Pace. Le due societa’ di calcio della Capitale hanno partecipato alla presentazione del progetto ‘Stop the Waste’ promosso dal WFP. I biancocelesti contribuiranno al progetto mettendo all’asta la maglia che verra’ indossata da Ciro Immobile il prossimo 20 dicembre, in occasione della gara casalinga con il Napoli. Il ricavato verra’ pertanto devoluto al. Pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara di domenica prossima, il presidente della, Claudio Lotito, consegnera’ la maglia ufficiale della sfida, che presentera’ ...