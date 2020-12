Tacconi | «Sarri non ha mai giocato a calcio | la differenza con Pirlo è tutta lì»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 dicembre 2020) Su Libero un’intervista all’ex juventino Stefano, uno dei portieri più forti della storia bianconera. Dà la Juve per favorita per lo scudetto. «Questa Juve dopo un avvio balbettante sta trovando gli equilibri giusti per valorizzare al meglio le idee di. I bianconeri restano la squadra da battere per lo scudetto». Leggermente diverso il discorso sulla Champions. «Ogni anno si dice che può essere l’anno buono per la Juve, ma non lo è mai. A Barcellona hanno fatto una grande impresa, ma in Europa serve sempre un po’ di fortuna nel sorteggio. Detto ciò, quest’anno le rivali come Barça e Real mi sembrano indebolite. A parte il Bayern non vedo nessuno superiore ai bianconeri».commenta il passaggio da. Spiega cosa è cambiato secondo lui. «È semplice: ...