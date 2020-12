Pandemia e povertà in aumento: a Salerno un anziano rovista tra i rifiuti alla ricerca di cibo (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Commuove e fa riflettere l’immagine immortalata con uno scatto fotografico, questa mattina, da un cittadino salernitano, di un pensionato che rovista tra i rifiuti alla ricerca di cibo. Accade nel cuore della città di Salerno dove con la Pandemia, aumenta anche la povertà. Così, mentre medici, sanitari e autorità sono impegnati in prima linea nella cura e nell’assistenza di migliaia di persone contagiate dal coronavirus, sacerdoti e associazioni di volontariato rispondono alle richieste di cibo e generi alimentari di prima necessità destinati ai poveri. Senzatetto, famiglie e anziani pensionati che non riescono ad arrivare alla fine del mese, costretti a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Commuove e fa riflettere l’immagine immortalata con uno scatto fotografico, questa mattina, da un cittadino salernitano, di un pensionato chetra idi. Accade nel cuore della città didove con la, aumenta anche la. Così, mentre medici, sanitari e autorità sono impegnati in prima linea nella cura e nell’assistenza di migliaia di persone contagiate dal coronavirus, sacerdoti e associazioni di volontariato rispondono alle richieste die generi alimentari di prima necessità destinati ai poveri. Senzatetto, famiglie e anziani pensionati che non riescono ad arrivarefine del mese, costretti a ...

