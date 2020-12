Natale e Capodanno, ipotesi Italia zona rossa o arancione: spostamenti solo nei piccoli comuni (Di domenica 13 dicembre 2020) Natale, Santo Stefano e Capodanno con spostamenti vietati in un’Italia che torna interamente zona rossa o arancione. E’ questa l’ipotesi emersa al termine della riunione dei capi delegazione che dovrebbero trovare la quadra domani con un secondo confronto assieme alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e con il Comitato tecnico scientifico per “valutare il quadro sanitario” td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 13 dicembre 2020), Santo Stefano econvietati in un’che torna interamente. E’ questa l’emersa al termine della riunione dei capi delegazione che dovrebbero trovare la quadra domani con un secondo confronto assieme alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e con il Comitato tecnico scientifico per “valutare il quadro sanitario” td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

