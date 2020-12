Milan-Parma, Carli: “Pronti a disputare un grande match. Abbiamo tutto da guadagnare” (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Parma è pronto a scendere in campo.E' tutto pronto a "San Siro" dove, questa sera, i gialloblù scenderanno in campo per affrontare il Milan di Stefano Pioli. Un banco di prova importante per la compagine emiliana, decisa a disputare un match senza esclusione di colpi malgrado la caratura dell'avversario. Lo sa il ds Marcello Carli che intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato a parlare della gara di questa sera.“Per alcuni punti di vista è la squadra più difficile da affrontare, per altri è la più facile. Stanno facendo un grande lavoro, esprimono il miglior calcio, giocano ad altissimo livello e gli vanno fatti i complimenti. Per noi deve essere uno stimolo in più, Abbiamo tutto da guadagnare e dobbiamo fare una ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilè pronto a scendere in campo.E'pronto a "San Siro" dove, questa sera, i gialloblù scenderanno in campo per affrontare ildi Stefano Pioli. Un banco di prova importante per la compagine emiliana, decisa aunsenza esclusione di colpi malgrado la caratura dell'avversario. Lo sa il ds Marcelloche intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato a parlare della gara di questa sera.“Per alcuni punti di vista è la squadra più difficile da affrontare, per altri è la più facile. Stanno facendo unlavoro, esprimono il miglior calcio, giocano ad altissimo livello e gli vanno fatti i complimenti. Per noi deve essere uno stimolo in più,da guadagnare e dobbiamo fare una ...

AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - gabrielemajo : Post Edited: MILAN – PARMA 0-0 (10’PT) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: MILAN – PARMA 0-0 (5’PT) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - LIRossoNera : #Milan #SerieA #MilanParma #livornorossoneralive @MassimoLandi7 ???? Milan ?? Parma ????: primo corner per il Milan -