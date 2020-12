Leni Klum, la figlia di Briatore ed Heidi, debutta per Vogue Germany (Di domenica 13 dicembre 2020) Il debutto nel mondo della moda per Leni Klum, la figlia dell’imprenditore Flavio Briatore e di Heidi Klum, è sulla copertina di Vogue Germany. La giovane e bellissima Leni Klum è la figlia maggiore dell’imprenditore Flavio Briatore, e della stilista di origini tedesche Heidi Klum, con la quale Flavio ebbe in passato una relazione di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 13 dicembre 2020) Il debutto nel mondo della moda per, ladell’imprenditore Flavioe di, è sulla copertina di. La giovane e bellissimaè lamaggiore dell’imprenditore Flavio, e della stilista di origini tedesche, con la quale Flavio ebbe in passato una relazione di L'articolo proviene da YesLife.it.

vogue_italia : Il debutto nel mondo della moda di Leni Klum, 16 anni (figlia di Heidi). Clic per vederla sulla copertina di Vogue… - leggoit : Leni Klum, la figlia di Briatore e Heidi a 16 anni per la prima volta in copertina su Vogue - ILCLeather : RT @vogue_italia: Un debutto speciale per Leni Klum con mamma Heidi sulla cover di Vogue Germania. Vi raccontiamo 11 aneddoti su di loro em… - Profilo3Marco : RT @vogue_italia: Un debutto speciale per Leni Klum con mamma Heidi sulla cover di Vogue Germania. Vi raccontiamo 11 aneddoti su di loro em… - publish70628725 : Leni, la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore, debutta a 16 anni sulla copertina di Vogue Germany -