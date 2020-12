Inter | terrore e rimonta Ci pensano Barella | D' Ambrosio e Lukaku | rimonta e Cagliari ko

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Un nuovo capitolo da aggiungere al grande libro della pazza. A, nell'anticipo dell'ora di pranzo, la squadra di Conte risorge a un quarto d'ora dalla fine e scaccia i fantasmi, facendo suo un match che sembrava incamminato sui giusti binari e invece si rivela irto di trappole. I nerazzurri dominano e sciupano parecchio nel primo tempo, con i sardi tenuti in piedi da un super Cragno, ma vanno sotto con il gol di Sottil. Laarriva solo nel finale: pareggia il grande ex, firma il sorpasso D'e chiude i giochi, nel recupero,. Tre punti pesanti che permettono di lenire, almeno in parte, le ferite per l'eliminazione dalla Champions e di tenere vivo l'obiettivo scudetto: il quarto successo consecutivo in campionato mette pressione ...