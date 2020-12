Il nichel del Burundi prende la via del mare grazie ad una nuova ferrovia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic – La scorsa estate la Banca Mondiale ha certificato che la Tanzania è diventata una nazione a medio reddito. Questo è dovuto anche al fatto che il Paese africano è diventato un tramite per tutti gli Stati confinanti senza accesso al. Tra i tanti progetti infrastrutturali basta citare l’oleodotto che collega i giacimenti dell’Uganda con l’Oceano Indiano, permettendole di poter esportare il suo petrolio anche se non ha sbocchi sulle coste. Dalalcarichi diPer quanto importante, non è l’unico progetto infrastrutturale dalle parti di Dodoma. Tanti altri ne sono in cantiere. Tra questi è degna di nota la linearia che sarà costruita tra Tanzania e, permettendo a quest’ultimo di poter esportare, minerale di cui ...