“È obeso” | insulti al figlio di Elisabetta Gregoraci | interviene Briatore

Leggi su chenews

(Di domenica 13 dicembre 2020)social aldi, Nathan Falco. Lo difende il papà Flavio, che di certo non le manda a dire Fonte foto: Getty Images / Getty Imagesè stata una delle indiscusse protagoniste di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese si è imposta con la sua forte personalità ed è stata sotto i riflettori per il suo controverso rapporto con l’ex velino Pierpaolo Pretelli. La conduttrice ha da poco abbandonato la casa per tornare a casa dal suo bambino Nathan Falco,avuto insieme a Flavio. Indirettamente, anche il piccolo è stato esposto ad un’esposizione mediatica non indifferente. Flavioha pubblicato ...