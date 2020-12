DAYDREAMER: prossimo appuntamento il 26 dicembre? Anticipazioni (Di domenica 13 dicembre 2020) I telespettatori che domenica 13 dicembre assistono alla consueta puntata del giorno di festa di DAYDREAMER potrebbero dover aspettare un po’ prima di rivedere in onda Can e Sanem. Salvo successivi cambiamenti, la notizia (diffusa da un settimanale) secondo la quale “le ali del sogno” ci avrebbero fatto compagnia con più frequenza durante il periodo natalizio sembra non essere stata confermata, tanto che – per quelle che sono le news circolanti in questi giorni – pare proprio che il prossimo appuntamento con la soap turca potrebbe essere fissato per sabato 26 dicembre. Leggi anche: IL SEGRETO, Anticipazioni puntata di lunedì 14 e martedì 15 dicembre 2020 Data però la distanza di parecchi giorni che ci divide da quella data, sarà il caso di riparlarne a breve termine ... Leggi su tvsoap (Di domenica 13 dicembre 2020) I telespettatori che domenica 13assistono alla consueta puntata del giorno di festa dipotrebbero dover aspettare un po’ prima di rivedere in onda Can e Sanem. Salvo successivi cambiamenti, la notizia (diffusa da un settimanale) secondo la quale “le ali del sogno” ci avrebbero fatto compagnia con più frequenza durante il periodo natalizio sembra non essere stata confermata, tanto che – per quelle che sono le news circolanti in questi giorni – pare proprio che ilcon la soap turca potrebbe essere fissato per sabato 26. Leggi anche: IL SEGRETO,puntata di lunedì 14 e martedì 152020 Data però la distanza di parecchi giorni che ci divide da quella data, sarà il caso di riparlarne a breve termine ...

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni C'è da aspettare un po' o ci saranno novità strada facendo? - aury_941 : RT @mary534yam: Sulla rivista di Sorriso e Canzoni La nuove serie di #canyaman in Italia il prossimo anno #bayyanlis sarà su canale 5 @can… - MariLu201068 : RT @canyamanfanpag2: Articolo di #tvsorrisiecanzoni il prossimo anno la Star di DayDreamer Can Yaman debutterà in una nuova serie in ond… - CanYamanFanPag2 : Articolo di #tvsorrisiecanzoni il prossimo anno la Star di DayDreamer Can Yaman debutterà in una nuova serie in… - mary534yam : Sulla rivista di Sorriso e Canzoni La nuove serie di #canyaman in Italia il prossimo anno #bayyanlis sarà su canal… -