Conte, Gianni Letta e la politica che scalza i tecnici. Parla Castellani (Di domenica 13 dicembre 2020) Scordatevi la democrazia liberale, il Parlamentarismo, la responsabilità politica. L’Italia al tempo del Recovery Fund e del Covid-19 sta lentamente assumendo le sembianze di una tecnocrazia. Task force, commissari, economisti e ingegneri, una stuola di tecnici si scalda per mettere le mani sul timone della ripresa e dei miliardi di euro in arrivo da Bruxelles. Eppure, spiega a Formiche.net Lorenzo Castellani, docente di Storia delle istituzioni politiche alla Luiss Guido Carli, in libreria con il saggio “L’ingranaggio del potere” (Liberilibri), l’ordine dovrebbe essere inverso. È il momento della politica, della mediazione con i partiti, della pianificazione prima ancora della gestione. Per questo non ha tutti i torti Andrea Orlando quando dice che il premier Giuseppe Conte “avrebbe ... Leggi su formiche (Di domenica 13 dicembre 2020) Scordatevi la democrazia liberale, ilmentarismo, la responsabilità. L’Italia al tempo del Recovery Fund e del Covid-19 sta lentamente assumendo le sembianze di una tecnocrazia. Task force, commissari, economisti e ingegneri, una stuola disi scalda per mettere le mani sul timone della ripresa e dei miliardi di euro in arrivo da Bruxelles. Eppure, spiega a Formiche.net Lorenzo, docente di Storia delle istituzioni politiche alla Luiss Guido Carli, in libreria con il saggio “L’ingranaggio del potere” (Liberilibri), l’ordine dovrebbe essere inverso. È il momento della, della mediazione con i partiti, della pianificazione prima ancora della gestione. Per questo non ha tutti i torti Andrea Orlando quando dice che il premier Giuseppe“avrebbe ...

