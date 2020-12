Biba su Spotify con il singolo “Senza paura”

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 13 dicembre 2020)è il nuovodi: il brano, disponibile su, fuori per l’etichetta Romolo Dischi (distribuzione digitale Pirames International) Fuori il nuovodi, per Romolo Dischi, distribuito da Pirames International. “Se non hai paura non è amare”. O almeno, se non si ama con una giusta dose di paura, si… L'articolo Corriere Nazionale.