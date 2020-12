Vaccino Pfizer | Toti | ' Entro metà gennaio le prime dosi alle Regioni'

RobertoBurioni : FDA ha approvato il vaccino Pfizer contro COVID-19, dopo UK e Canada. Speriamo che l’autorità europea, EMA, complet… - RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - chetempochefa : Ho visto morire tanta gente, anche giovane, tra i quali un mio collega di 30 anni senza patologie. Potermi vaccinar… - geokawa : RT @AlfioKrancic: Vabbe' , ora che Trump è definitivamente fuori, ci restano Kamala, il suo vice Biden con tutto in suo codazzo di BLM, ant… - VedeleAngela : RT @claudio_2022: Uk: Pfizer protetta contro azioni legali da danni vaccino anti-covid. -

In attesa delle autorizzazioni Sono due le aziende che si prevede ottengano il via libera, a breve, dalle autorità regolatorie per i farmaci e che forniranno i vaccini anti-Covid all'Italia: ...Il ministro della Salute annuncia per il 6 gennaio l'inizio della campagna di immunizzazione. Il responsabile gli Affari regionali, Boccia: "Il piano ...