Sgarbi insultato e minacciato per l'opera "Turca autentica". «Verme schifoso attento a cosa fai» (Di sabato 12 dicembre 2020) Vittorio Sgarbi insultato per aver condiviso sul suo profilo Facebook l'opera dell'artista Paolo Lelli, dal titolo Turca autentica. Una turca, dove si fanno i propri bisogni, con sopra disegnati su sfondo rosso una mezza luna e una stella a 5 punte, i simboli della bandiera della Turchia. Si tratta di un lavoro esposto al primo piano del museo archeologico di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Vittorio Sgarbi si trovava proprio lì per inaugurare la mostra I Mille di Sgarbi alla presenza delle autorità. La rassegna d'arte che ospita l'opera dovrebbe aprire al pubblico a marzo ed è stata ideata da Sauro Moretti e Nino Ippolito. Sgarbi insultato: «Verme schifoso» Ma la condivisione di Sgarbi ...

