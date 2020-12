Paolo Rossi, la moglie: 'Ho avvisato i compagni della sua morte nella chat dei campioni del 1982' (Di sabato 12 dicembre 2020) la moglie Federica Cappelletti: 'Ho avvisato i compagni della sua morte nella chat dei campioni del 1982' Si commuove, in diretta tv e nello studio di Sky, Beppe Bergomi, il bambino di quel mondiale ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020) laFederica Cappelletti: 'Hosuadeidel' Si commuove, in diretta tv e nello studio di Sky, Beppe Bergomi, il bambino di quel mondiale ...

acmilan : In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - GassmanGassmann : Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori d… - DIEGOFER100176 : Lo ricorderemo come lui voleva lo ricordassimo: maglia azzurra numero 20 addosso e braccia alzate al cielo. O carra… - sportli26181512 : Paolo Rossi come Diego Maradona: tutti gli dovevamo qualcosa: Paolo Rossi come Diego Maradona: tutti gli dovevamo q… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi Paolo Rossi, chi ha la sua maglia di Italia-Brasile 1982 Sky Sport L’addio a Pablito, alle 10.30 i funerali in diretta streaming su Gazzetta.it

Dopo l’omaggio di migliaia di persone che sono sfilate nella camera ardente al Menti, oggi è il giorno dell’ultimo saluto al campione scomparso mercoledì ...

"Un 'tressette’ con Pablito Che ricordi in quei ritiri"

Il racconto di Panichi, ex titolare dell’hotel dove l’eroe del mondiale ’82 ha soggiornato quando ancora indossava la maglia del Lanerossi Vicenza ...

Dopo l’omaggio di migliaia di persone che sono sfilate nella camera ardente al Menti, oggi è il giorno dell’ultimo saluto al campione scomparso mercoledì ...Il racconto di Panichi, ex titolare dell’hotel dove l’eroe del mondiale ’82 ha soggiornato quando ancora indossava la maglia del Lanerossi Vicenza ...