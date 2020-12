LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: via alla gara! Vittozzi in prima frazione per l’Italia (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI Biathlon ALLE 13.20 11.51: Bene Vittozzi, che trova lo zero al primo poligono, uscendo praticamente appaiata alla bielorussa Alimbekava. Russia terza con Pavlova a 2?‘ e la norvegese Knotten quarta a 2?5. Poligono decisamente non selettivo, eccetto per la francese Bescond che fa tre errori ed ora è 20ma a 29?9. 11.49: Vittozzi si fa un po’ largo al km 1.4: l’azzurra è terza a 0?9, con il gruppo tirato dalla francese Bescond a precedere la norvegese Knotten di 0?5 e appunto la sappadina. Materiali che sembrano buoni quelli di Lisa. 11.48: Al rilevamento del km 1.1 la norvegese Knotten va davanti per evitare la caduta come in Finlandia. La norvegese ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DIALLE 13.20 11.51: Bene, che trova lo zero al primo poligono, uscendo praticamente appaiatabielorussa Alimbekava. Russia terza con Pavlova a 2?‘ e la norvegese Knotten quarta a 2?5. Poligono decisamente non selettivo, eccetto per la francese Bescond che fa tre errori ed ora è 20ma a 29?9. 11.49:si fa un po’ largo al km 1.4: l’azzurra è terza a 0?9, con il gruppo tirato dfrancese Bescond a precedere la norvegese Knotten di 0?5 e appunto la sappadina. Materiali che sembrano buoni quelli di Lisa. 11.48: Al rilevamento del km 1.1 la norvegese Knotten va davanti per evitare la caduta come in Finlandia. La norvegese ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Wierer e Vittozzi guidano il gruppo azzurro si punta alla… - DarioPuppo : RT @Eurosport_IT: A Hochfilzen la 3a tappa della Coppa del Mondo di Biathlon! ?????? Segui LIVE la staffetta 4x6 femminile su - Eurosport_IT : A Hochfilzen la 3a tappa della Coppa del Mondo di Biathlon! ?????? Segui LIVE la staffetta 4x6 femminile su… - OA_Sport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: l’Italia punta alla top-5, Wierer e Vittozzi guidano il g… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per la Staffetta femminile: Norvegia in cerca di riscatto, Svezia per il bis con Elvira Oeberg a chiuder… -