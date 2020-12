Juventus, pneumotorace sinistro per Timothy Nocchi: il portiere dell’Under 23 costretto a fermarsi (Di sabato 12 dicembre 2020) La Juventus può contare su un gran numero di calciatori, non solo quelli della prima squadra ma anche diversi prospetti e giocatori più esperti che fanno parte del gruppo Under 23, nell’elenco figura anche il portiere Timothy Nocchi. La seconda squadra sta disputando un ottimo campionato in Serie C, in 14 partite ha conquistato 25 punti frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e tre sconfitte. L’obiettivo è staccare il pass per i playoff, ma è possibile anche lottare per il primo posto, al momento occupato dal Renate. Le prospettive sono interessanti, il gruppo sta dimostrando di essere pronto per il grande salto. Le condizioni di Timothy Nocchi La squadra dovrà fare i conti con l’assenza pesantissima del portiere Timothy Nocchi che ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 dicembre 2020) Lapuò contare su un gran numero di calciatori, non solo quelli della prima squadra ma anche diversi prospetti e giocatori più esperti che fanno parte del gruppo Under 23, nell’elenco figura anche il. La seconda squadra sta disputando un ottimo campionato in Serie C, in 14 partite ha conquistato 25 punti frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e tre sconfitte. L’obiettivo è staccare il pass per i playoff, ma è possibile anche lottare per il primo posto, al momento occupato dal Renate. Le prospettive sono interessanti, il gruppo sta dimostrando di essere pronto per il grande salto. Le condizioni diLa squadra dovrà fare i conti con l’assenza pesantissima delche ha ...

