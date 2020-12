Gravina torna a parlare di salary cap: “Fifa e Uefa stanno studiando come intervenire” (Di sabato 12 dicembre 2020) “salary cap? Nel paesaggio drammatico che stiamo vivendo di qusti tempi non si può pensare che una componente come quella dei calciatori che assorbe il 70/80% dei fatturati possa essere indenne. I sacrifici sono necessari da parte di tutti e quelli, anche se apprezzati dai calciatori, sono insufficienti. Dopo la mia richiesta sia la Fifa che la Uefa stanno studiando come intervenire a tal proposito. I club hanno in corso obbligazioni che non possono disattendere ma vanno accompagnati in un percorso virtuoso e duraturo e che soprattutto faccia attenzione a tutelare anche i calciatori che guadagnano cifre basse”. Queste le dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina a proposito dell’ipotesi di introduzione di un salary cap nel mondo del ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) “cap? Nel paesaggio drammatico che stiamo vivendo di qusti tempi non si può pensare che una componentequella dei calciatori che assorbe il 70/80% dei fatturati possa essere indenne. I sacrifici sono necessari da parte di tutti e quelli, anche se apprezzati dai calciatori, sono insufficienti. Dopo la mia richiesta sia la Fifa che laintervenire a tal proposito. I club hanno in corso obbligazioni che non possono disattendere ma vanno accompagnati in un percorso virtuoso e duraturo e che soprattutto faccia attenzione a tutelare anche i calciatori che guadagnano cifre basse”. Queste le dichiarazioni del presidente della Figc Gabrielea proposito dell’ipotesi di introduzione di uncap nel mondo del ...

sportface2016 : Le dichiarazioni di #Gravina sulle misure per fronteggiare la crisi: 'Chiediamo pari dignità con altri settori indu… - CalcioWebPuglia : - FabioOffreda : Questo rientra nella normalità della #corruzione Italiana, la @FIGC “#Gravina” e il #Giudice, alla fine, per accont… - MRB_it : ?? #Gravina, si torna in campo. #Deleonardis: 'Siamo contenti' ?? Dalla rassegna stampa di oggi #MondoRossoBlù #MRB… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina torna Il Gravina torna a giocare e trova subito una importante vittoria in trasferta TuttoCalcioPuglia.com Gravina torna a parlare di salary cap: “Fifa e Uefa stanno studiando come intervenire”

Le dichiarazioni di Gabriele Gravina sull'ipotesi di un salary cap nel calcio: "Fifa e Uefa stanno studiando come intervenire. Vogliamo pari dignità con altri settori industriali" ...

Serie D/H: Si torna in campo per la 7^ giornata di campionato: le designazioni

La Serie D torna finalmente in campo, domenica 13 dicembre alle ore 14.30, per la7^ giornata di campionato. Le designazioni arbitrali del girone H: PICERNO-CERIGNOLA: Costantino Cardella di Torre del ...

Le dichiarazioni di Gabriele Gravina sull'ipotesi di un salary cap nel calcio: "Fifa e Uefa stanno studiando come intervenire. Vogliamo pari dignità con altri settori industriali" ...La Serie D torna finalmente in campo, domenica 13 dicembre alle ore 14.30, per la7^ giornata di campionato. Le designazioni arbitrali del girone H: PICERNO-CERIGNOLA: Costantino Cardella di Torre del ...