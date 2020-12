Festa di Natale – Una serata per Telethon, l’omaggio di Serena Rossi a Frizzi e il ricordo di Proietti (Di sabato 12 dicembre 2020) Grandi sorrisi e tante emozioni nella puntata della Festa di Natale – Una serata per Telethon, consueto appuntamento annuale di Rai 1, che unisce la voglia e la necessità di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica a una vera e propria Festa e allo spettacolo portato in onda da numerosi artisti che hanno fatto innamorare e appassionare il pubblico italiano. Ad aprire il charity show Antonella Clerici che, con un bellissimo tailleur luminoso, ha presentato un’anteprima della serata in cui ha sottolineato il principio ispiratore di questo importante show: la generosità del pubblico e degli artisti che, con il sorriso, hanno deciso prendere parte a questa puntata speciale per raggiungere, tutti insieme, il nobile obiettivo: Questa sera scenderà in campo non un solo ... Leggi su dilei (Di sabato 12 dicembre 2020) Grandi sorrisi e tante emozioni nella puntata delladi– Unaper, consueto appuntamento annuale di Rai 1, che unisce la voglia e la necessità di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica a una vera e propriae allo spettacolo portato in onda da numerosi artisti che hanno fatto innamorare e appassionare il pubblico italiano. Ad aprire il charity show Antonella Clerici che, con un bellissimo tailleur luminoso, ha presentato un’anteprima dellain cui ha sottolineato il principio ispiratore di questo importante show: la generosità del pubblico e degli artisti che, con il sorriso, hanno deciso prendere parte a questa puntata speciale per raggiungere, tutti insieme, il nobile obiettivo: Questa sera scenderà in campo non un solo ...

«Sulle festività abbiamo un dato alto di incidenza che non ci permette di passare dalla fase di mitigazione alla fase di contenimento. I comportamenti individuali, i movimenti ...

Trump alla guerra di Natale: la Vigilia sarà festa federale

Così è nata l’idea della 'guerra al Natale', promossa soprattutto dalla televisione Fox News, ma in realtà da tutta la galassia della comunicazione conservatrice. Negli ultimi anni, però, i conservato ...

