Dramma in casa durante la didattica a distanza, Valeria trovata morta dai genitori davanti al computer. Aveva 15 anni (Di sabato 12 dicembre 2020) Dramma a Uggiano Montefusco. La vittima è una giovane di appena 15 anni, Valeria Palummieri. Nella sua cameretta e intenta a fare la DaD sarebbe stata colta da un improvviso malore. La tragedia accaduta nella provincia di Taranto ovvero in una piccola frazione di Manduria, lascia tutta la comunità senza parole. Valeria frequentava il secondo anno del liceo artistico “Vincenzo Calò” di Grottaglie. Un improvviso malore ha colto la ragazza intenta a procedere, come sta accadendo a molti adolescenti, nella lezione di didattica a distanza. Il corpo della 15enne è stato trovato dai genitori accasciato sul pavimento. La coppia di coniugi non ha più sentito alcun rumore provenire dalla cameretta di Valeria, e non appena spalancata la porta della stanza, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 dicembre 2020)a Uggiano Montefusco. La vittima è una giovane di appena 15Palummieri. Nella sua cameretta e intenta a fare la DaD sarebbe stata colta da un improvviso malore. La tragedia accaduta nella provincia di Taranto ovvero in una piccola frazione di Manduria, lascia tutta la comunità senza parole.frequentava il secondo anno del liceo artistico “Vincenzo Calò” di Grottaglie. Un improvviso malore ha colto la ragazza intenta a procedere, come sta accadendo a molti adolescenti, nella lezione di. Il corpo della 15enne è stato trovato daiaccasciato sul pavimento. La coppia di coniugi non ha più sentito alcun rumore provenire dalla cameretta di, e non appena spalancata la porta della stanza, la ...

