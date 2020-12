Coronavirus, via libera negli Usa al vaccino Pfizer-BioNthec (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ Fda (Food and Drug Administration) ha dato il via libera d’emergenza al vaccino Pfizer-BioNthec contro il Coronavirus negli Stati Uniti . L’immunizzante, definito efficace al 95%, potrà essere... Leggi su feedpress.me (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ Fda (Food and Drug Administration) ha dato il viad’emergenza alcontro ilStati Uniti . L’immunizzante, definito efficace al 95%, potrà essere...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, al via in regione i tamponi rapidi in farmacia La Repubblica "Vaccini e allergie, rare le reazioni gravi". L’immunologo: i test ci danno sicurezza

Nisini (Iss): "Possono presentarsi dopo la seconda iniezione, ma la risposta immunitaria è già efficace". Tremila medici da reclutare per la somministrazione ...

Neolaureata Valentina Agostini

BARGA - In tempo di coronavirus e con tutte le difficoltà relative anche ad affrontare gli studi, la giovane barghigiana Valentina Agostini è riuscita ...

