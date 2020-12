Cagliari-Inter, probabili formazioni e orari tv (Di sabato 12 dicembre 2020) Bologna, 12 dicembre 2020 " Dopo l'eliminazione in Champions, per l'Inter resta l'obiettivo primario dello Scudetto . Unità di intenti alla Pinetina verso il traguardo tricolore, lo stesso Conte ha ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Bologna, 12 dicembre 2020 " Dopo l'eliminazione in Champions, per l'resta l'obiettivo primario dello Scudetto . Unità di intenti alla Pinetina verso il traguardo tricolore, lo stesso Conte ha ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - ZZiliani : Ora che, dopo il gol per fuorigioco attivo giustamente annullato in Borussia-Inter, far finta di niente non è più p… - passione_inter : Cagliari-Inter, niente da fare per Vidal: Conte conferma la sua assenza - - infoitsport : Cagliari-Inter, Serie A: streaming, formazioni, pronostici - infoitsport : Cagliari-Inter, Barella potrebbe riposare -