Brexit agli sgoccioli. L’ultima minaccia di Johnson (Di domenica 13 dicembre 2020) Sulla carta, ancora poche ore, fino a stasera, per negoziare e stabilire se la Gran Bretagna il 31 dicembre alla fine del periodo di transizione durato 11 mesi uscirà definitivamente dalla Ue con un accordo di libero scambio con il blocco, oppure sarà no deal. Ma la storia della Brexit ha già insegnato che le date e gli impegni sono flessibili: la Ue è pronta, in caso di accordo su un trattato di associazione, che deve avere l’unanimità dei 27 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 13 dicembre 2020) Sulla carta, ancora poche ore, fino a stasera, per negoziare e stabilire se la Gran Bretagna il 31 dicembre alla fine del periodo di transizione durato 11 mesi uscirà definitivamente dalla Ue con un accordo di libero scambio con il blocco, oppure sarà no deal. Ma la storia dellaha già insegnato che le date e gli impegni sono flessibili: la Ue è pronta, in caso di accordo su un trattato di associazione, che deve avere l’unanimità dei 27 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

cnalombardia : ?? Partecipa al webinar '???????????? ?? ????????: ?????????? ?????????????? ???????? ??????????????????????' ?? Martedì, 15 Dicembre 2020 ?? alle 17:30 La… - bzimageit : Mia previsione: un giorno (forse non troppo lontano) l'Inghilterra e il Galles saranno una specie di Svizzera, la S… - LombardiaInnova : ?? Trasferimento dei #dati personali all’estero dopo la caduta del #PrivacyShield verso gli USA e in tempi di… - laRoyalBlood_ : @shadowmyg_ Giusto ma chi glielo dice agli inglesi pro Brexit hahahahaha - LukaszKort : RT @ITALondon_: Brexit e le imprese: cosa cambia? Dogane ?? Sei un’impresa italiana che esporta nel ????Regno Unito? In questo video importa… -